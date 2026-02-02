Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande

O motociclista Rariel Lucena Rocha Araújo, de 26 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 1º, na Rua Vitor Meireles, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Ele colidiu contra um poste de energia elétrica, após perder o controle da motocicleta por motivos que serão apurados pelas autoridades.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Rariel estava seguindo no sentido leste a oeste da pista, quando perdeu o controle e se chocou com o poste. Com o impacto, o motociclista não resistiu e faleceu ainda no local dos fatos.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, porém, apenas constatou o óbito. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também