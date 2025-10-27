Menu
Trânsito

Motociclista morre ao colidir contra caçamba em Aparecida do Taboado

Há suspeita de que homem tenha sido atropelado por um caminhão na sequência do acidente

27 outubro 2025 - 13h00Luiz Vinicius
Milher não resistiu ao acidente e morreu ainda no localMilher não resistiu ao acidente e morreu ainda no local   (Reprodução/Redes Sociais)

O motociclista Milher Barbosa Ribeiro França, de 29 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 26 de outubro, ao colidir contra uma caçamba, na Rua São João, em Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande.

Há a suspeita de que o rapaz tenha sido atropelado por um caminhão logo na sequência do acidente, segundo informações do boletim de ocorrência.

Conforme o registro policial, uma testemunha informou aos policiais que ouviu um barulho forte ao lado da residência e decidiu sair para verificar, encontrando a vítima caída ao lado da caçamba e um caminhão.

A Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica estiveram no local e iniciaram os levantamentos em relação ao acidente.

A perícia encontrou indícios que sugerem que Milher veio a óbito quando colidiu a moto que pilotava contra a caçamba de entulho, e ao cair, foi atropelado pelo caminhão que transitava pela rua.

As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

