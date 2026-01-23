Motociclista morre ao colidir frontalmente com carreta na BR-262, em Três Lagoas

Motociclista, até o momento não identificado, morreu após colidir frontalmente com uma carreta na BR-262, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 23.

Ele estava no sentido da pista que seguia para Campo Grande, quando por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e bateu na carreta, que não teve tempo de desviar do motociclista.

Ao portal 24H News MS, o condutor do caminhão afirmou que não conseguiu sequer desviar ou realizar qualquer tipo de manobra. Ele estava carregado e seguia para o estado de Santa Catarina

"Não sei se ele se perdeu, o que ele estava pensando, ele entrou na contramão. Aí eu não tive como desviar dele, nem buzinar", declarou em visível estado de choque.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a vítima, e foram realizados manobras de reanimação por vários minutos, porém, o motociclista não resistiu.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

