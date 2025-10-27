Menu
Motociclista morre ao colidir frontalmente com Hilux na BR-060, em Camapuã

Paulo e a caminhonete estavam em direções opostas da rodovia, quando houve a colisão

27 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Acidente aconteceu numa região conhecida como descida da serraAcidente aconteceu numa região conhecida como descida da serra   (Veja Folha)

Motociclista identificado como Paulo Alves, de 35 anos, morreu em decorrência de um grave acidente durante o sábado, dia 25 de outubro, na BR-060, em Camapuã, logo após colidir frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux.

O acidente aconteceu próximo a uma área conhecida como descida da serra. Paulo e a caminhonete estavam em direções opostas da rodovia, quando houve a colisão.

Segundo o site Veja Folha, devido à intensidade da batida entre os veículos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica atenderam o local e realizaram os trabalhos de praxe.

As causas que levaram ao acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

