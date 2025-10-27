Motociclista morre ao colidir frontalmente com Hilux na BR-060, em Camapuã

Motociclista identificado como Paulo Alves, de 35 anos, morreu em decorrência de um grave acidente durante o sábado, dia 25 de outubro, na BR-060, em Camapuã, logo após colidir frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux.
O acidente aconteceu próximo a uma área conhecida como descida da serra. Paulo e a caminhonete estavam em direções opostas da rodovia, quando houve a colisão.
Segundo o site Veja Folha, devido à intensidade da batida entre os veículos, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro.
A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica atenderam o local e realizaram os trabalhos de praxe.
As causas que levaram ao acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
