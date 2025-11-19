Menu
Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí

Suspeita é que ele tenha perdido o controle da direção na rotatória

19 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Motociclista bateu no banco da praçaMotociclista bateu no banco da praça   (Portal do Conesul)

Motociclista, até o momento não identificado, morreu durante uma grave acidente de trânsito nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 19, na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, no centro de Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande.

A principal suspeita no primeiro momento é que o condutor da moto tenha perdido o controle da direção ao passar pela rotatória da praça.

Segundo o Portal do Conesul, a vítima pode ter se chocado contra um banco e também contra uma árvore, já que o corpo estava praticamente ao lado do banco.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito e apenas constatou o óbito. A Polícia Militar de Trânsito também foi acionada e isolou a área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para os trabalhos de praxe.

