Motociclista morre ao tentar ultrapassagem e bater em carreta na BR-262, em Três Lagoas

Maylon Barbosa Juremeira, de 23 anos, foi mais uma vítima fatal do trânsito sul-mato-grossense. O motociclista acabou colidindo frontalmente com uma carreta na BR-262, em Três Lagoas, no anel viário sentido Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (11).
O acidente aconteceu, segundo informações, após o motociclista tentar realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua. No entanto, atingiu a carreta que seguia no sentido contrário da pista.
Conforme o portal RCN 67, Maylon sofreu múltiplas lesões pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reverter o quadro com 30 minutos de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.
Ainda de acordo com o site, a Polícia Militar e agentes do Detran organizavam o trânsito, que ficou bastante tumultuado. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.
Este é o segundo acidente com morte em Três Lagoas nesta semana.Reportar Erro