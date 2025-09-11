Menu
Trânsito

Motociclista morre ao tentar ultrapassagem e bater em carreta na BR-262, em Três Lagoas

Manobra aconteceu em faixa dupla contínua e Maylon Barbosa chegou a ser reanimado por 30 minutos

11 setembro 2025 - 11h22Luiz Vinicius
Acidente aconteceu na BR-262, no anel viário de Três LagoasAcidente aconteceu na BR-262, no anel viário de Três Lagoas   (Alfredo Neto/RCN67)

Maylon Barbosa Juremeira, de 23 anos, foi mais uma vítima fatal do trânsito sul-mato-grossense. O motociclista acabou colidindo frontalmente com uma carreta na BR-262, em Três Lagoas, no anel viário sentido Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (11).

O acidente aconteceu, segundo informações, após o motociclista tentar realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua. No entanto, atingiu a carreta que seguia no sentido contrário da pista.

Conforme o portal RCN 67, Maylon sofreu múltiplas lesões pelo corpo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram reverter o quadro com 30 minutos de reanimação, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o site, a Polícia Militar e agentes do Detran organizavam o trânsito, que ficou bastante tumultuado. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os trabalhos de praxe.

Este é o segundo acidente com morte em Três Lagoas nesta semana.

