Trânsito

Motociclista morre após acidente com caminhonete em cruzamento de Dourados

Colisão aconteceu após Hilux realizar conversão no cruzamento

23 janeiro 2026 - 10h23Luiz Vinicius
Veículos ficaram bastante danificados com o acidenteVeículos ficaram bastante danificados com o acidente   (Sidnei Bronka/Ligado na Notícia)

O motociclista Diego de Souza Cavalcante, de 19 anos, morreu no começo da manhã desta sexta-feira, dia 23, após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por um homem, de 44 anos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A colisão aconteceu no cruzamento da rua Pedro Leite de Farias com a Avenida Coronel Ponciano, nas proximidades da Prefeitura de Dourados.

Segundo informações do site Jornal Alerta Dourados, a caminhonete seguia pela avenida e ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu frontalmente com a motocicleta que seguia pela rua.

O impacto provocou graves ferimentos e Diego faleceu antes mesmo de uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar ao local para prestar atendimento.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os levantamentos necessários e identificar a causa correta do acidente.

