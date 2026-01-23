Motociclista morre após acidente com caminhonete em cruzamento de Dourados

O motociclista Diego de Souza Cavalcante, de 19 anos, morreu no começo da manhã desta sexta-feira, dia 23, após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por um homem, de 44 anos, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A colisão aconteceu no cruzamento da rua Pedro Leite de Farias com a Avenida Coronel Ponciano, nas proximidades da Prefeitura de Dourados.

Segundo informações do site Jornal Alerta Dourados, a caminhonete seguia pela avenida e ao realizar uma conversão à esquerda, colidiu frontalmente com a motocicleta que seguia pela rua.

O impacto provocou graves ferimentos e Diego faleceu antes mesmo de uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar ao local para prestar atendimento.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os levantamentos necessários e identificar a causa correta do acidente.

