Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado

Ele teria sofrido uma queda logo após passar por um quebra-molas

04 novembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Motociclista, até o momento não identificado, morreu durante um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, dia 4 de novembro, na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no São Conrado, em Campo Grande.

Informações apontam que ele teria sofrido um desvio direcional logo após passar por um quebra-molas e sofrendo uma queda na sequência.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e não teve tempo de salvar a vítima, que teve o óbito declarado ainda no local.

No local, não teve nenhum responsável e a motocicleta, uma Suzuki JTA, foi removida.

A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Vitima dos grave acidente
Trânsito
Quatro moradores de Três Lagoas morrem em grave acidente em rodovia paulista
Nicholas bateu na traseira do caminhão
Trânsito
Jovem que bateu moto em caminhão morre quase um mês após acidente em Anastácio
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande
Motocicleta da vítima ficou danificada
Trânsito
Testemunhas viram motociclista bebendo antes de acidente fatal em São Gabriel
Acidente aconteceu na região do centro da cidade
Trânsito
Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Caminhonete parou nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista capota caminhonete, morre e passageiro é socorrido na BR-262, em MS
Motociclista atingiu a traseira da picape
Trânsito
VÍDEO: Motociclista 'não vê' carro e sofre fratura exposta em acidente em Maracaju
Motoqueiro não resistiu ao acidente
Trânsito
Motociclista morre atropelado por van na MS-379, em Dourados

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote