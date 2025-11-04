Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado

Motociclista, até o momento não identificado, morreu durante um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, dia 4 de novembro, na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no São Conrado, em Campo Grande.
Informações apontam que ele teria sofrido um desvio direcional logo após passar por um quebra-molas e sofrendo uma queda na sequência.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e não teve tempo de salvar a vítima, que teve o óbito declarado ainda no local.
No local, não teve nenhum responsável e a motocicleta, uma Suzuki JTA, foi removida.
A Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para o trabalho de praxe.
