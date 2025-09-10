Menu
Trânsito

Motociclista morre após atingir SUV que furou preferencial em Três Lagoas

Carlos Henrique chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu as lesões no tórax e na cabeça

10 setembro 2025 - 12h24Luiz Vinicius
Carlos não resistiu aos ferimentos do acidenteCarlos não resistiu aos ferimentos do acidente   (Redes Sociais)

O motociclista Carlos Henrique, de 31 anos, morreu em decorrência de um grave acidente que aconteceu na noite desta terça-feira (9), no cruzamento das ruas Antônio Esteves Leal e Manoel Rodrigues Artes, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava pilotando a motocicleta pela rua Antônio Esteves Leal, enquanto a SUV envolvida no acidente, estava pela rua Manoel Rodrigues Artes, e no cruzamento houve a colisão entre os veículos.

Segundo o site RCN 67, a SUV teria atravessado a preferencial e provocado o acidente. O motociclista atingiu a lateral esquerdo do veículo, próximo à porta do motorista.

Carlos sofreu graves lesões no tórax e na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a vítima ainda consciente, mas devido à gravidade das lesões, o quadro clínico se agravou e a vítima precisou de um atendimento especializado, apresentando uma parada cardiorrespiratória e submetido a reanimações.

Intubado no trajeto para o hospital, o motociclista chegou a dar entrada na unidade, porém, não resistiu e faleceu minutos depois.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

