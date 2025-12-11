Motociclista morre após colidir com carreta estacionada em Três Lagoas

Motociclista, ainda não identificado, morreu em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta estacionada, no final da manhã desta quinta-feira, dia 11, na rua Oscar Guimarães, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a colisão, porém, ele teria batido na carreta que estava estacionada na via.

Informações preliminares divulgadas pelo portal 24H News MS, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender o motociclista, mas ele não resistiu ao ferimento sofrido.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e Polícia Científica.

As circunstâncias do acidente serão apuradas para saber o que motivou a colisão.

