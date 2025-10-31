Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste

Carlos Roberto Guaresma Alves, de 28 anos, morreu em razão de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, em São Gabriel do Oeste. Ele pilotava uma motocicleta e acabou se envolvendo em uma colisão com um Volkswagen Gol.

Detalhes apontam que ele teria furado a preferencial do cruzamento da Avenida São Francisco com a rua Albino de Souza Brandão, sendo atingido pelo veículo de passeio.

Conforme informações do site Idest, Carlos seguia em uma Yamaha YBR pela rua, enquanto a condutora do Gol, de 25 anos, estava trafegando pela avenida - no caso, a principal do cruzamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista ainda com vida, encaminhando ele para atendimento no Hospital Municipal. Porém, pouco tempo depois, o homem não resistiu e mesmo com os esforços médicos, acabou morrendo.

A Polícia Militar esteve no local e registrou todo o fato, encaminhando para a Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.

Testemunhas apontam que existe uma câmera de segurança na esquina do cruzamento, que pode ter registrado o momento da colisão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também