Trânsito

Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em São Gabriel do Oeste

Detalhes apontam que ele teria furado a preferencial de um cruzamento

31 outubro 2025 - 07h10
Acidente aconteceu na região do centro da cidadeAcidente aconteceu na região do centro da cidade   (Tony Franco/Idest)

Carlos Roberto Guaresma Alves, de 28 anos, morreu em razão de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira, dia 30 de outubro, em São Gabriel do Oeste. Ele pilotava uma motocicleta e acabou se envolvendo em uma colisão com um Volkswagen Gol.

Detalhes apontam que ele teria furado a preferencial do cruzamento da Avenida São Francisco com a rua Albino de Souza Brandão, sendo atingido pelo veículo de passeio.

Conforme informações do site Idest, Carlos seguia em uma Yamaha YBR pela rua, enquanto a condutora do Gol, de 25 anos, estava trafegando pela avenida - no caso, a principal do cruzamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motociclista ainda com vida, encaminhando ele para atendimento no Hospital Municipal. Porém, pouco tempo depois, o homem não resistiu e mesmo com os esforços médicos, acabou morrendo.

A Polícia Militar esteve no local e registrou todo o fato, encaminhando para a Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do acidente.

Testemunhas apontam que existe uma câmera de segurança na esquina do cruzamento, que pode ter registrado o momento da colisão.

