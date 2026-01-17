Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas

Morreu nesta sexta-feira, dia 16, o motociclista José Cordeiro da Silva Filho, de 61 anos, atingido por um condutor de um Fiat Pálio, sem habilitação, na última quinta-feira, dia 15, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Orestes Prata Tibery e Visconde de Tamandaré. José chegou a ser socorrido e ficou internado no Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações do site Rádio Caçula, o impacto entre os dois veículos fez com José e uma passageira que estava na garupa da moto, fossem arremessados ao solo, sofrendo várias lesões.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu as duas vítimas e encaminhou para o Hospital Auxiliadora. Um dia depois, José Cordeiro não resistiu aos ferimentos e faleceu.
O condutor do veículo permaneceu no local e foi encaminhado a delegacia, onde prestou esclarecimentos.
Com a morte do motociclista, o caso poderá ser investigado como praticar homicídio culposo.Reportar Erro