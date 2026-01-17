Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas

O condutor do veículo permaneceu no local e foi encaminhado a delegacia, onde prestou esclarecimentos

17 janeiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius
Motociclista não sobreviveu aos ferimentosMotociclista não sobreviveu aos ferimentos   (Rádio Caçula)

Morreu nesta sexta-feira, dia 16, o motociclista José Cordeiro da Silva Filho, de 61 anos, atingido por um condutor de um Fiat Pálio, sem habilitação, na última quinta-feira, dia 15, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Orestes Prata Tibery e Visconde de Tamandaré. José chegou a ser socorrido e ficou internado no Hospital Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do site Rádio Caçula, o impacto entre os dois veículos fez com José e uma passageira que estava na garupa da moto, fossem arremessados ao solo, sofrendo várias lesões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu as duas vítimas e encaminhou para o Hospital Auxiliadora. Um dia depois, José Cordeiro não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O condutor do veículo permaneceu no local e foi encaminhado a delegacia, onde prestou esclarecimentos.

Com a morte do motociclista, o caso poderá ser investigado como praticar homicídio culposo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caminhonete ficou destruída
Trânsito
Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba
Acidente envolveu um caminhão carregado com óleo diesel
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Amarildo fez post nas redes sociais um dia antes da morte
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Celta ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba
Ciclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista atinge carro que entrava em estacionamento e fica ferida em Nova Andradina
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Trânsito
Motociclista é socorrido inconsciente após cair em rua do Coronel Antonino
Van atingiu uma árvore
Trânsito
Van conduzida por adolescente acerta árvore e 11 morrem na fronteira entre MS e Bolívia
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira