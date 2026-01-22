Menu
Menu Busca quinta, 22 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Trânsito

Motociclista morre após ser atingido por telha que caiu de caminhão na BR-262, em Terenos

Parte da carga se desprendeu e a vítima estava logo atrás do veículo

22 janeiro 2026 - 12h38Luiz Vinicius
Motociclista não resistiu aos ferimentosMotociclista não resistiu aos ferimentos   (Liga da Justiça rádio/tv)

Motociclista, ainda não identificado, morreu no final da manhã desta quinta-feira, dia 22, após ser atingido por uma telha que caiu de um caminhão, na curva do Jaraguá, na BR-262, em Terenos.

Parte da carga se desprendeu do caminhão, quando uma das telhas atingiu o motociclista que estava seguindo atrás do veículo, no sentido para Aquidauana.

Segundo informações do portal Liga da Justiça Rádio/TV, a vítima estava em uma motocicleta Honda Bros Vermelha, e ao ser atingido, sofreu ferimentos graves.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação no motociclista, porém, ele não resistiu, pois perdeu bastante sangue no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para a rodovia, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículo ficou bastante danificado
Trânsito
Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas
Carro colidiu em duas árvores após acidente com animal
Trânsito
Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina
Bombeiros atendem as vítimas -
Trânsito
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park
Veículo ficou totalmente destruído
Trânsito
Motorista de picape morre após acidente com caminhão na MS-497, em Paranaíba
Motociclista não sobreviveu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas
Caminhonete ficou destruída
Trânsito
Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba
Acidente envolveu um caminhão carregado com óleo diesel
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Amarildo fez post nas redes sociais um dia antes da morte
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda