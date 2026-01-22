Motociclista morre após ser atingido por telha que caiu de caminhão na BR-262, em Terenos

Motociclista, ainda não identificado, morreu no final da manhã desta quinta-feira, dia 22, após ser atingido por uma telha que caiu de um caminhão, na curva do Jaraguá, na BR-262, em Terenos.

Parte da carga se desprendeu do caminhão, quando uma das telhas atingiu o motociclista que estava seguindo atrás do veículo, no sentido para Aquidauana.

Segundo informações do portal Liga da Justiça Rádio/TV, a vítima estava em uma motocicleta Honda Bros Vermelha, e ao ser atingido, sofreu ferimentos graves.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou manobras de reanimação no motociclista, porém, ele não resistiu, pois perdeu bastante sangue no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para a rodovia, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

