Motociclista morre após ser atropelado por picape em cruzamento de Dourados

O motociclista Kleber Aparecido Pereira dos Santos, de 43 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira, dia 17, após sofrer um grave acidente de trânsito ao ser atingido por uma picape Chevrolet Montana, no bairro Jardim Márcia, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava pilotando a moto pela rua Floriano Viegas, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Ernest Ferter, foi atingido pela picape conduzida por um motorista, de 23 anos, sem carteira de habilitação, que não respeitou a preferencial do cruzamento.

Segundo o site Ligado na Notícia, devido ao impacto da colisão, Kleber sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

Ainda conforme o site, o condutar da picape contou as autoridades que seguia no sentido centro-bairro e avançou a preferencial do cruzamento, afirmando que o acidente teria ocorrido devido à falta de sinalização no local, dizendo que não havia placas, sinalização horizontal precária e visibilidade comprometida.

O caso foi registrado na Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também