Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Trânsito

Motociclista morre após ser atropelado por picape em cruzamento de Dourados

Condutor teria desrespeitado a preferencial entre as Floriano Viegas e Ernest Ferter

18 dezembro 2025 - 09h50Luiz Vinicius
Vítima estava internada no Hospital da VidaVítima estava internada no Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

O motociclista Kleber Aparecido Pereira dos Santos, de 43 anos, morreu durante a noite desta quarta-feira, dia 17, após sofrer um grave acidente de trânsito ao ser atingido por uma picape Chevrolet Montana, no bairro Jardim Márcia, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava pilotando a moto pela rua Floriano Viegas, quando ao passar pelo cruzamento com a rua Ernest Ferter, foi atingido pela picape conduzida por um motorista, de 23 anos, sem carteira de habilitação, que não respeitou a preferencial do cruzamento.

Segundo o site Ligado na Notícia, devido ao impacto da colisão, Kleber sofreu ferimentos graves e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar.

Ainda conforme o site, o condutar da picape contou as autoridades que seguia no sentido centro-bairro e avançou a preferencial do cruzamento, afirmando que o acidente teria ocorrido devido à falta de sinalização no local, dizendo que não havia placas, sinalização horizontal precária e visibilidade comprometida.

O caso foi registrado na Polícia Civil como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro parou nas margens da pista
Trânsito
Roda de carro se solta e família se livra de grave acidente em Água Clara
Acidente aconteceu em Ivinhema
Trânsito
Dois adolescentes ficam feridos em acidente entre motos e carro em Ivinhema
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano
Trânsito
MS participa de operação para reduzir acidentes nas estradas no fim de ano
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul
Arlan morreu após acidente
Trânsito
Dado como desaparecido, jovem é encontrado morto após acidente em Ponta Porã
Motocicleta ficou destruída em razão do acidente
Trânsito
Batida frontal entre carro e moto deixa duas pessoas mortas em rodovia de Três Lagoas
Vinicius não resistiu ao impacto do acidente
Trânsito
VÍDEO: Motociclista morre ao colidir com carro que fazia conversão em Rio Brilhante
Jeep ficou destruído após colisões
Trânsito
Mãe e filha morreram após tentativa de ultrapassagem na BR-487, em Itaquiraí
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí
Motociclista sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações
Trânsito
Motociclista pode ter sofrido mal súbito antes de bater em carreta e morrer em Três Lagoas

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul