Motociclista morre atropelado por van na MS-379, em Dourados

O motociclista identificado como Isaque Faustino Pegorari, de 23 anos, morreu durante a noite desta segunda-feira, dia 27 de outubro, após ser atropelado por uma van de transporte de passageiro na MS-379, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O acidente de trânsito aconteceu em frente ao presídio semiaberto da cidade, região, inclusive, que dá acesso ao distrito de Panambi.

Conforme informado pelo site Dourados News, Isaque estava conduzindo a moto e em determinado momento, foi atropelado pela van que seguia no sentido contrário da rodovia. As causas do acidente serão apuradas.

O piloto, no caso Pegorari, morreu no local antes do socorro chegar, enquanto o garupa, um jovem, de 23 anos, foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, isolando a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

