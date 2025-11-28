Menu
Motociclista morre em acidente com carreta e garupa fica ferida em Mundo Novo

A jovem socorrida foi transferida para Dourados em razão dos graves ferimentos

28 novembro 2025 - 14h23Luiz Vinicius
Jovem perdeu a vida no acidenteJovem perdeu a vida no acidente   (Redes Sociais)

Motociclista, identificado como Vitório Roveda, de 18 anos, morreu durante um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, em uma rodovia na cidade de Mundo Novo, próximo ao distrito de Jacareí.

Ele estava acompanhado de uma jovem, identificada como Ludmila, que foi socorrida com vida, mas em estado grave.

Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente, que envolveu uma carreta. Segundo o portal Maranata Notícias, o jovem trabalhava como entregador em um restaurante da cidade.

O estabelecimento, inclusive, usou as redes sociais para lamentar o fato.

"Vitório não foi apenas um excelente entregador, mas também um amigo especial, sempre disposto a ajudar, a sorrir e a tornar a noite de todos mais leve. Sua presença marcante deixou um legado de carinho e respeito entre colegas, clientes e toda a família do Sushi Rapijin".

Ainda conforme o portal, a jovem Ludmila foi encaminhada para uma unidade hospitalar em Dourados, onde permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

