Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades

26 janeiro 2026 - 11h38Luiz Vinicius
Caminhão boiadeiro envolvido no acidenteCaminhão boiadeiro envolvido no acidente   (Jatobá News)

Motociclista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 25, na MS-384, trecho que liga as cidades de Antônio João e Bela Vista.

A vítima em questão se envolveu em uma colisão com um caminhão boiadeiro. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades.

Segundo detalhes do portal Jatobá News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por demais motoristas que passavam pelo trecho, mas quando os militares chegaram ao local indicado, o motociclista não apresentava mais sinais vitais.

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego e garantir a segurança da via, enquanto a perícia de Jardim realizou os procedimentos necessários para o registro da ocorrência.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

