Motociclista morre em colisão com caminhão boiadeiro na MS-384

Motociclista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 25, na MS-384, trecho que liga as cidades de Antônio João e Bela Vista.

A vítima em questão se envolveu em uma colisão com um caminhão boiadeiro. As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades.

Segundo detalhes do portal Jatobá News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por demais motoristas que passavam pelo trecho, mas quando os militares chegaram ao local indicado, o motociclista não apresentava mais sinais vitais.

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego e garantir a segurança da via, enquanto a perícia de Jardim realizou os procedimentos necessários para o registro da ocorrência.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

