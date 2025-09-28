Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul

O motociclista Alexandro Vilarins de Oliveira, de 40 anos, morreu em um grave acidente de trânsito durante a noite deste sábado (27), na BR-060, entre os municípios de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.
As informações apontam para uma possível colisão contra uma carreta, que não permaneceu no local após o acidente.
Segundo o site Jovem Sul News, Alexandro foi encontrado caído na pista e sem vida. A motocicleta, por exemplo, estava completamente destruída devido ao impacto contra o veículo longo.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. Estiveram presentes a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica.
O caso deverá ser investigado para elucidar a dinâmica do acidente.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
JD1TV: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Capital
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda
Trânsito
Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul
Trânsito
Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
Trânsito
Duas pessoas foram socorridas em estado grave após engavetamento de 9 veículos na Capital
Trânsito
Ciclista morre ao ser atropelado por caminhão em cruzamento de Dourados
Trânsito