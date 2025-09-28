Menu
Trânsito

Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul

A suspeita é que ele tenha colidido possivelmente contra uma carreta, que não permaneceu no local

28 setembro 2025 - 10h15Luiz Vinicius
Motocicleta ficou destruída no acidenteMotocicleta ficou destruída no acidente   (Jovem Sul News)

O motociclista Alexandro Vilarins de Oliveira, de 40 anos, morreu em um grave acidente de trânsito durante a noite deste sábado (27), na BR-060, entre os municípios de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas.

As informações apontam para uma possível colisão contra uma carreta, que não permaneceu no local após o acidente.

Segundo o site Jovem Sul News, Alexandro foi encontrado caído na pista e sem vida. A motocicleta, por exemplo, estava completamente destruída devido ao impacto contra o veículo longo.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito. Estiveram presentes a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica.

O caso deverá ser investigado para elucidar a dinâmica do acidente.

