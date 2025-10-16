Motociclista bate em caminhão de coleta e morre a caminho do hospital em Dourados

O motociclista Mayron Souza de Oliveira, de 35 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão de coleta, na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, no cruzamento das ruas João Vicente Ferreira com General Osório, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que ele teria avançado a preferencial do cruzamento e colidido no caminhão. Ele seguia pela rua João Vicente, enquanto a preferencial era do caminhão, que seguia pela General Osório.
Segundo o site Ligado na Notícia, Mayron ficou gravemente ferido com o impacto provocado e apresentava sangramento intenso na cabeça, chegando a ficar inconsciente no local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar suporte ao Corpo de Bombeiros, e encaminhou a vítima até o Hospital da Vida, mas o motociclista morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar.
As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pela polícia.