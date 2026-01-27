Motociclista morre um dia após bater em ônibus na Avenida Duque de Caxias

Motociclista, de 36 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na madrugada desta terça-feira, dia 27, após não resistir aos ferimentos sofridos em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande.

O acidente em questão, aconteceu por volta das 8h30 de segunda-feira, dia 26, no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a rua Brasília, na região do Jardim Imá.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o pai do homem não soube dar detalhes sobre o acidente, mas ao dizer o nome do filho, os policiais da delegacia de plantão encontraram o documento do atendimento feito pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

No relato aponta que o ônibus havia saído de um ponto de embarque na Avenida Duque de Caxias, sentido bairro, e ao passar pelo cruzamento com a rua Brasília, houve a colisão frontal da motocicleta com a lateral esquerda do ônibus.

Devido ao impacto, o motociclista ficou caído no chão reclamando de dores e foi socorrido por uma unidade de resgate, encaminhado para a Santa Casa.

Porém, no decorrer da madrugada desta terça-feira, em razão de um trauma abdominal contuso com laceração hepática e sangramento ativo, o motociclista não resistiu e faleceu por volta das 3h12.

O caso foi registrado na Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

