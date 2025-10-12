Menu
Menu Busca domingo, 12 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista perde controle, cai na MS-473 e morre em Nova Andradina

Ele havia passado por uma rotatória quando sofreu o acidente de trânsito

12 outubro 2025 - 10h12Luiz Vinicius
Familiares estiveram no localFamiliares estiveram no local   (Jornal da Nova)

Eduardo Mazia dos Santos, de 40 anos, morreu em decorrência de um acidente de moto na noite deste sábado (11), na MS-473, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o motociclista perdeu o controle da direção metros após passar por uma rotatória, onde acabou caindo, ficando ferido.

O Samu (Serviço de Atendimento) foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima não apresentava sinais vitais e apenas constatou o óbito. O Corpo de Bombeiro teve esteve presente auxiliando na ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local realizando os primeiros levantamentos, depois isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Motorista derrubou o poste e travou a pista da avenida
Trânsito
JD1TV: Testando carro do amigo, motorista destrói Jetta e poste na Av. Mato Grosso
Carga ficou espalhada na pista
Trânsito
JD1TV: Motorista flagra caminhão 'ziguezagueando' e tombando na BR-262, em Miranda
Vítima foi atropelada pelo caminhão
Trânsito
JD1TV: Caminhão avançou preferencial e atropelou garupa em acidente fatal no Cidade Morena
Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena
Acidente aconteceu numa estrada próxima a BR-060
Trânsito
Pilotando sem capacete, motociclista cai em estrada e morre em Sidrolândia
Motorista havia ficado preso nas ferragens
Trânsito
Condutor de Blazer morre após despencar de ribanceira na BR-262, em Miranda
Travinha faleceu no hospital
Trânsito
Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema
Veículo ficou bastante destruído
Trânsito
Motorista é ejetado de veículo e morre em acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado