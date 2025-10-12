Motociclista perde controle, cai na MS-473 e morre em Nova Andradina

Eduardo Mazia dos Santos, de 40 anos, morreu em decorrência de um acidente de moto na noite deste sábado (11), na MS-473, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o motociclista perdeu o controle da direção metros após passar por uma rotatória, onde acabou caindo, ficando ferido.

O Samu (Serviço de Atendimento) foi acionado, mas ao chegar no local, a vítima não apresentava sinais vitais e apenas constatou o óbito. O Corpo de Bombeiro teve esteve presente auxiliando na ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local realizando os primeiros levantamentos, depois isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado.

