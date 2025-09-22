Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju

Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, mas não resistiu

22 setembro 2025 - 09h40Luiz Vinicius
Marcos sofreu ferimentos graves com a quedaMarcos sofreu ferimentos graves com a queda   (Redes Sociais via Noticidade)

O motociclista Marcos Rogério Espósito, de 51 anos, morreu durante a noite de sábado (20), após sofrer um grave acidente de trânsito, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima seguia pela avenida e ao passar por uma 'faixa elevada', perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Populares que estavam por perto acionaram o Corpo de Bombeiros, que após os primeiros atendimentos, encaminharam Marcos com ferimentos graves para o Hospital Municipal Soriano Correa.

No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O acidente teria ocorrido por volta das 22h30.

O caso foi registrado na Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Capacete da vítima foi jogado para longe após a colisão com o carro
Trânsito
Internado há um mês, morre motociclista que colidiu em carro no Carandá Bosque
No dia do acidente, motociclista chegou a ser socorrido com vida
Trânsito
JD1TV: Motociclista morre após colisão com carro em avenida de Corumbá
Fato aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
Caminhoneiro sofre mal súbito, bate contra guard rail e morre na BR-163, em Rio Verde
Maristela estava internada desde o dia do acidente
Trânsito
Mulher morre dias após ser atropelada por caminhão na Cônsul Assaf Trad
Motocicleta da vítima ficou jogada na rua
Trânsito
Motociclista de 19 anos morre em hospital após sofrer acidente com caminhão em MS
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista colide contra carreta e morre em acidente na BR-163, em Rio Brilhante
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Moto-carga ficou em cima do piloto, que não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pai morre esmagado por moto e filho fica ferido em acidente em Ponta Porã
Vítima não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Pedestre morre atropelado, motorista abandona carro e foge em Corumbá

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande