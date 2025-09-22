Motociclista perde controle em 'faixa elevada', cai e morre em Maracaju

O motociclista Marcos Rogério Espósito, de 51 anos, morreu durante a noite de sábado (20), após sofrer um grave acidente de trânsito, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, em Maracaju - a 160 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima seguia pela avenida e ao passar por uma 'faixa elevada', perdeu o controle da direção e sofreu uma queda.

Populares que estavam por perto acionaram o Corpo de Bombeiros, que após os primeiros atendimentos, encaminharam Marcos com ferimentos graves para o Hospital Municipal Soriano Correa.

No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade hospitalar. O acidente teria ocorrido por volta das 22h30.

O caso foi registrado na Polícia Civil como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

