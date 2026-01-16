Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna

O motociclista Vinícius Franco Moran, de 27 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 16, após sofrer um acidente na cidade de Guia Lopes da Laguna - a 231 quilômetros de Campo Grande.
Ele teria perdido o controle da motocicleta ao realizar uma curva, após passar pela ponte velha, caindo na sequência e não resistindo aos ferimentos.
Segundo o site Jardim MS News, Vinícius ficou caído no meio da via e em decorrência do acidente, a motocicleta foi arrastada até às margens da rodovia.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode fazer e apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das autoridades. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.