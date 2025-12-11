Menu
Motociclista pode ter sofrido mal súbito antes de bater em carreta e morrer em Três Lagoas

Situação pode ter acontecido enquanto ele realizava conversão em cruzamento

11 dezembro 2025 - 17h55
Motociclista sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriaçõesMotociclista sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações   (Alfredo Neto/RCN 67)

Foi identificado como Edetrude de Almeida Junior, de 43 anos, o motociclista que morreu em decorrência de um acidente de trânsito, envolvendo em uma carreta estacionada, na rua Oscar Guimarães, no bairro Santo André, em Três Lagoas, no final da manhã desta quinta-feira, dia 11.

A principal suspeita é que o motociclista possa ter sofrido uma mal súbito enquanto realizava uma conversão para acessar a rua em que aconteceu o acidente. Ele colidiu lateral da carreta tritem.

Segundo informações do site RCN 67, Edetrude estava seguindo pela Avenida Baldomero Leituga, no sentido oeste a leste, quando ao realizar a conversão à direita para acessar a rua Oscar Guimarães, acabou batendo no veículo longo.

Devido à colisão, ele sofreu uma fratura na face, lesões no tórax e múltiplas escoriações. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados, no entanto, ele não resistiu.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas.

