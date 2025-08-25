Menu
Motociclista que morreu em acidente com carreta era servidora pública

Ana Carla Mendes de Sousa seguia para o serviço quando acabou se envolvendo na colisão

25 agosto 2025 - 16h54Brenda Assis
O acidente aconteceu no começo da tarde de hoje

Foi identificada como Ana Carla Mendes de Sousa, de 32 anos, a motociclista que morreu durante um grave acidente ocorrido na Rua Coxim, paralela a Avenida Consul Assaf Trad, na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Ela era servidora pública Funesp (Fundação Municipal de Esportes) da Capital.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, Ana Carla voltada para o serviço junto com uma colega quando acabou sendo atingida por uma carreta ao dar inicio a uma conversão. Vendo o acidente iminente, a garupa pulou da moto em movimento e acabou sofrendo apenas ferimentos leves pelo corpo.

Enquanto isso, a amiga ficou presa entre as rodas do veículo. As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguiram tirar ela debaixo das rodas da carreta, socorrendo a mulher em estado gravíssimo.

No entanto, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Além do socorro, equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também foram acionadas para atender o caso e fazer as verificações iniciais a respeito do acidente.

