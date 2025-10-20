Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército

Saiba Mais Trânsito AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande

Gabriel de Oliveira Cardoso, de 20 anos, o motociclista que morreu em razão de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 19 de outubro, no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande, era militar do Exército.

A informação consta no boletim de ocorrência do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, primeira equipe a chegar no local para conduzir os levantamentos a respeito da colisão envolvendo os veículos.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, Gabriel estava conduzindo a motocicleta pela rua Colheiros e ao realizar a manobra à esquerda, para acessar a rua Pinto D'Água, colidiu na lateral da picape Fiat Strada, conduzida por um homem, de 31 anos.

Porém, como detalhado para a reportagem pela equipe policial, o indicativo era que o militar do Exército não teria respeitado o 'Pare' existente no cruzamento. Ele estava trabalhando como motoentregador no momento do acidente e atuava por uma empresa situada na Avenida Júlio de Castilho.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também se fizeram presentes no local para os trabalhos e levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

