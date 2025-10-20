Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército

Gabriel de Oliveira colidiu a motocicleta que conduzia em uma picape do Exército

20 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Gabriel morreu em grave acidenteGabriel morreu em grave acidente   (Reprodução/Instagram)

Gabriel de Oliveira Cardoso, de 20 anos, o motociclista que morreu em razão de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo, dia 19 de outubro, no bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Grande, era militar do Exército.

A informação consta no boletim de ocorrência do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, primeira equipe a chegar no local para conduzir os levantamentos a respeito da colisão envolvendo os veículos.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias no local, Gabriel estava conduzindo a motocicleta pela rua Colheiros e ao realizar a manobra à esquerda, para acessar a rua Pinto D'Água, colidiu na lateral da picape Fiat Strada, conduzida por um homem, de 31 anos.

Porém, como detalhado para a reportagem pela equipe policial, o indicativo era que o militar do Exército não teria respeitado o 'Pare' existente no cruzamento. Ele estava trabalhando como motoentregador no momento do acidente e atuava por uma empresa situada na Avenida Júlio de Castilho.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também se fizeram presentes no local para os trabalhos e levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Metade do carro ficou submerso no córrego
Trânsito
Pneu estoura e médico cai com carro em córrego de Rio Brilhante
Gabriel não resistiu ao impacto violento do acidente
Trânsito
JD1TV: Câmera revela que motoentregador furou preferencial em acidente fatal na Capital
Acidente aconteceu em uma rodovia do Paraguai
Trânsito
Morador de Bela Vista capota caminhonete e morre em rodovia do Paraguai
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Trânsito
Grave acidente entre carros em distrito de Nova Andradina matou pai e filho
Motociclista não sobreviveu ao acidente
Trânsito
Motociclista bate em caminhão de coleta e morre a caminho do hospital em Dourados
Astra ficou completamente destruído
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa morta na BR-267, em distrito de Nova Andradina
Motorista morreu antes da chegada do socorro
Trânsito
Motorista morre e passageira fica em estado grave em acidente em Nova Andradina
Carreta tombou durante tentativa de ultrapassagem
Trânsito
Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande
Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar