Motociclista que morreu em acidente trabalhava como vigilante em Naviraí

Foi identificado como Luiz Eneias da Silva, de 48 anos, o motociclista que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito ainda na madrugada desta quarta-feira, dia 19, na praça central de Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande.
Ele trabalhava como vigilante no município. A suspeita é que ele estivesse retornando para casa, quando aconteceu o acidente.
Conforme noticiado anteriormente, a principal suspeita é que Luiz Eneias tenha perdido o controle na rotatória da praça e se chocado contra uma árvore e possivelmente contra um banco.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito e apenas constatou o óbito. A Polícia Militar de Trânsito também foi acionada e isolou a área.
A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.