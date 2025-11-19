Motociclista que morreu em acidente trabalhava como vigilante em Naviraí

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí

Foi identificado como Luiz Eneias da Silva, de 48 anos, o motociclista que morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito ainda na madrugada desta quarta-feira, dia 19, na praça central de Naviraí - a 358 quilômetros de Campo Grande.

Ele trabalhava como vigilante no município. A suspeita é que ele estivesse retornando para casa, quando aconteceu o acidente.

Conforme noticiado anteriormente, a principal suspeita é que Luiz Eneias tenha perdido o controle na rotatória da praça e se chocado contra uma árvore e possivelmente contra um banco.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito e apenas constatou o óbito. A Polícia Militar de Trânsito também foi acionada e isolou a área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Saiba Mais Trânsito Motociclista morre em grave acidente na praça central de Naviraí

Deixe seu Comentário

Leia Também