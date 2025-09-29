Motociclista sofre fratura exposta ao bater em carreta estacionada em Corumbá

Motociclista, de 25 anos, sofreu graves ferimentos ao colidir na traseira de uma carreta estacionada, na manhã deste domingo (28), na entrada da Rua Rui Barbosa, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz foi encontrado debaixo da carreta com uma fratura exposta na perna direita.

Além disso, ele também sofreu outros tipos de ferimentos como lesão ocular no olho direito com visão turva, corte profundo na língua, corte profundo no punho direito e corte no tornozelo direito.

Já a mulher que estava na garupa, sofreu diversos ferimentos pelo corpo e reclamava de dores nas costas. Ambos foram socorridos pelos militares e encaminhados para a Santa Casa de Corumbá.

Não foi revelado o que teria provocado o acidente.

