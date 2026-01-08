Motociclista sofre fratura na clavícula em acidente com carro em Sidrolândia

Motociclista, até o momento não identificado, sofreu um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira, dia 7, na Avenida Dorvalino dos Santos, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu no momento em que o motociclista trafegava pela avenida, quando o condutor da Chevrolet Celta tentava cruzar a avenida para acessar a rua Nioaque.

Segundo o Noticidade, o motorista alegou para a PRF (Polícia Rodoviária Federal) que não tinha percebido a presença da motocicleta na via.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A princípio, ele teria sofrido uma fratura na clavícula.

