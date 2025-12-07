Menu
Motociclista tem pé amputado após sofrer grave acidente em Dourados

Ele não teria respeitado a sinalização de 'pare' em um cruzamento

07 dezembro 2025 - 17h15
Motociclista foi socorrido pelo SamuMotociclista foi socorrido pelo Samu   (Leandro Holsbach)
Motociclista, de 22 anos, de cidadania venezuelana, sofreu uma amputação em um dos pés em razão de um grave acidente sofrido no começo da madrugada deste domingo, dia 7, no cruzamento da rua Delfino Garrido com a Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados.

Ele teria colidido contra um carro após não respeitar a sinalização de pare e avançar a preferencial.

Segundo o site Alerta Dourados, a colisão fez com que a motocicleta fosse arremessada contra uma árvore, provocando a queda e os graves ferimentos no jovem.

A condutora do carro, de 20 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou socorro para o motociclista, encaminhando-o para atendimento no Hospital da Vida.

Ele passou por uma cirurgia e teve o pé amputado.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as informações, levou o caso para a Polícia Civil.

