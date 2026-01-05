Menu
Motorista arrebenta poste e destrói próprio carro em acidente na Av. Gury Marques

Em relação ao estado de saúde, foi repassado que o motorista estava consciente e orientado

05 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Carro ficou completamente destruídoCarro ficou completamente destruído   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Pela madrugada desta segunda-feira, dia 5, um motorista identificado como Ricardo, destruiu o próprio carro e ainda arrebentou um poste na Avenida Gury Marques, na região do bairro Universitário, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que o condutor sofreu um desvio direcional no trajeto que realizava e colidiu violentamente com a estrutura no canteiro central da pista.

Diante do forte impacto, a Volkswagen Parati ficou completamente destruída e o poste atingido, caiu sobre o veículo.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o condutor foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha.

Em relação ao estado de saúde, foi repassado que o motorista estava consciente e orientado.

