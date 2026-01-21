Menu
Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima

21 janeiro 2026 - 10h55Luiz Vinicius
Carro colidiu em duas árvores após acidente com animalCarro colidiu em duas árvores após acidente com animal   (Jornal da Nova)

Motorista, de 33 anos, que não teve o nome divulgado até o momento, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, dia 21, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estaria trafegando pela pista, quando atropelou um javali e na sequência, perdeu o controle, saindo da pista e colidindo em duas árvores.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e apenas constatou o óbito do condutor.

A Polícia Civil e uma equipe da Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

