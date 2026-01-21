Motorista atropela javali, bate carro em árvores e morre em distrito de Nova Andradina

Motorista, de 33 anos, que não teve o nome divulgado até o momento, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, dia 21, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.
Ele estaria trafegando pela pista, quando atropelou um javali e na sequência, perdeu o controle, saindo da pista e colidindo em duas árvores.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e apenas constatou o óbito do condutor.
A Polícia Civil e uma equipe da Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.
O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Pneu estoura e caminhonete capota na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas
Trânsito
AGORA: Imprudência no trânsito causa capotamento de camionete no Royal Park
Trânsito
Motorista de picape morre após acidente com caminhão na MS-497, em Paranaíba
Trânsito
Motociclista morre após ser atingido por motorista sem CNH em Três Lagoas
Trânsito
Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Trânsito