Motorista capota caminhonete, morre e passageiro é socorrido na BR-262, em MS

Motorista, ainda não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira, dia 30 de outubro, na BR-262, entre Corumbá e Aquidauana.

A vítima estava conduzindo uma caminhonete Chevrolet S10 e por motivos a serem apurados, teria perdido o controle da direção, capotado e parando nas margens da rodovia.

Segundo informações do portal O Pantaneiro, o homem ficou preso nas ferragens e faleceu antes mesmo do socorro chegar. Ele estava acompanhado de um passageiro, socorrido ao Hospital de Aquidauana, mas já recebeu alta.

A principal suspeita até o momento, por parte da Polícia Rodoviária Federal, é que o motorista tenha dormido ao volante, uma vez que não foram encontrados vestígios de colisão com animal ou outro veículo.

Ainda conforme o site, o motorista e o passageiro seriam de Campo Grande e retornavam para a capital, após realizarem um serviço na cidade de Corumbá.

Estiveram no local, além da PRF, a Polícia Civil e a Polícia Científica.

