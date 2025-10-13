Menu
Trânsito

Motorista capota carro em acidente e morre a caminho do hospital em Dourados

Passageira do outro veículo envolvido na colisão ficou gravemente ferida

13 outubro 2025 - 10h00Luiz Vinicius
Carro foi encontrado capotado nas margens da rodoviaCarro foi encontrado capotado nas margens da rodovia   (Ligado na Notícia)

Odair José da Silva, de 50 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito entre dois carros na madrugada desta segunda-feira (13), na BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo um veículo Chevrolet Celta, quando por motivos a serem apurados, colidiu na traseira de um Fiat Pálio, conduzido por um motorista de aplicativo e que estava com uma passageira.

Segundo detalhes divulgados pelo portal Ligado na Notícia, com a colisão, os dois carros saíram da pista, mas o veículo conduzido por Odair acabou capotando e parando nas margens da rodovia.

José da Silva teve múltiplos ferimentos pelo corpo e chegou a ser socorrido por equipes de resgate, precisando ser entubado ainda no local. Porém, no trajeto ao Hospital da Vida, sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Em relação ao outro motorista, ele não se feriu no acidente. Já a passageira ficou em estado grave e precisou ser atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital da Vida, onde permanece internada.

A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela rodovia estiveram no local.

