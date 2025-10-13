Motorista capota carro em acidente e morre a caminho do hospital em Dourados

Odair José da Silva, de 50 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito entre dois carros na madrugada desta segunda-feira (13), na BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo um veículo Chevrolet Celta, quando por motivos a serem apurados, colidiu na traseira de um Fiat Pálio, conduzido por um motorista de aplicativo e que estava com uma passageira.

Segundo detalhes divulgados pelo portal Ligado na Notícia, com a colisão, os dois carros saíram da pista, mas o veículo conduzido por Odair acabou capotando e parando nas margens da rodovia.

José da Silva teve múltiplos ferimentos pelo corpo e chegou a ser socorrido por equipes de resgate, precisando ser entubado ainda no local. Porém, no trajeto ao Hospital da Vida, sofreu várias paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Em relação ao outro motorista, ele não se feriu no acidente. Já a passageira ficou em estado grave e precisou ser atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o Hospital da Vida, onde permanece internada.

A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária responsável pela rodovia estiveram no local.

