Motorista de ambulância que morreu na MS-112 era mulher e moradora de SP

Foi identificada como Vanusa Duarte Bomfim, de 53 anos, a motorista da ambulância que faleceu em decorrência de um grave acidente na tarde desta quinta-feira, dia 22, na MS-112, entre Inocência e Três Lagoas.

Ela era natural de Ilha Solteira, em São Paulo, e a ambulância pertencia uma empresa de consultoria denominada 'Zopone', e retornava para a cidade de Três Lagoas.

A colisão entre os veículos teria acontecido após Vanusa perder o controle por motivos a serem apurados, invadindo a pista contrária da rodovia e colidindo frontalmente com o caminhão boiadeiro.

A mulher morreu presa as ferragens, enquanto o caminhão foi parar a aproximadamente 500 metros do ponto da colisão, com o condutor recusando atendimento médico no local.

Foi necessário o acionamento da equipe de resgate da concessionária Way 112, responsável pela via, para a retirada do corpo dos destroços do veículo.

Equipes da Policia Civil e da Perícia Criminal, estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também