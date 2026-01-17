Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba

Ele conduzia o veículo em alta velocidade pela rua Theódulo Mendes Malheiros

17 janeiro 2026 - 12h13Luiz Vinicius
Caminhonete ficou destruídaCaminhonete ficou destruída   (Interativo MS)

Motorista de uma caminhonete Ford F-1000 provocou um grave acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira, dia 16, após colidir contra um carro estacionado, acertar uma árvore e finalizar o 'serviço' atingindo uma residência.

O episódio aconteceu na rua Theódulo Mendes Malheiro e conforme detalhes, o condutor estava em alta velocidade quando aconteceu o primeiro impacto, em um Fiat Uno, devidamente estacionado próximo a um bar.

Segundo o site InterativoMS, mesmo após o impacto, o motorista seguiu com o veículo e ao acessar a Avenida Cristóvão Pereira dos Santos, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore e na sequência, uma residência.

Com a força do impacto, a porta da camionete se abriu e o condutor foi arremessado para fora do veículo. 

Os bombeiros encontraram a vítima consciente, mas desorientada, com diversas escoriações pelo corpo, além de apresentar forte odor etílico.

Após os primeiros socorros e a imobilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e pela sinalização da via.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente envolveu um caminhão carregado com óleo diesel
Trânsito
Acidente na Serra da Alegria deixa dois feridos e pista escorregadia em Rio Verde
Motociclista não resistiu aos ferimentos
Trânsito
Motociclista perde direção em curva, cai e morre em Guia Lopes da Laguna
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Trânsito
Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai
Amarildo fez post nas redes sociais um dia antes da morte
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Celta ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba
Ciclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista atinge carro que entrava em estacionamento e fica ferida em Nova Andradina
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Trânsito
Motociclista é socorrido inconsciente após cair em rua do Coronel Antonino
Van atingiu uma árvore
Trânsito
Van conduzida por adolescente acerta árvore e 11 morrem na fronteira entre MS e Bolívia
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Acidente deixou estragos na rotatória
Trânsito
VÍDEO: Motorista destrói semáforo em acidente em rotatória de Campo Grande

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira