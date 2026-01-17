Motorista de caminhonete acerta carro, casa e árvore em acidente em Paranaíba

Motorista de uma caminhonete Ford F-1000 provocou um grave acidente de trânsito, na noite desta sexta-feira, dia 16, após colidir contra um carro estacionado, acertar uma árvore e finalizar o 'serviço' atingindo uma residência.

O episódio aconteceu na rua Theódulo Mendes Malheiro e conforme detalhes, o condutor estava em alta velocidade quando aconteceu o primeiro impacto, em um Fiat Uno, devidamente estacionado próximo a um bar.

Segundo o site InterativoMS, mesmo após o impacto, o motorista seguiu com o veículo e ao acessar a Avenida Cristóvão Pereira dos Santos, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore e na sequência, uma residência.

Com a força do impacto, a porta da camionete se abriu e o condutor foi arremessado para fora do veículo.

Os bombeiros encontraram a vítima consciente, mas desorientada, com diversas escoriações pelo corpo, além de apresentar forte odor etílico.

Após os primeiros socorros e a imobilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Santa Casa. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e pela sinalização da via.

