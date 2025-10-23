Menu
Trânsito

Motorista de caminhonete morre em grave acidente na MS-480

Esposa, que estava como passageira, foi socorrida em estado grave

23 outubro 2025 - 10h54Luiz Vinicius     atualizado em 23/10/2025 às 13h19
Caminhonete ficou destruídaCaminhonete ficou destruída   (Jornal da Nova)

Motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, até o momento não identificado, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro, em um grave acidente envolvendo uma carreta na MS-480, na região entre Batayporã e Anaurilândia, próximo à divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo.

O caminhoneiro teria informado as autoridades, de forma preliminar, que a caminhonete conduzida pela vítima estava desgovernada e invadiu a pista contrária, colidindo violentamente na carreta.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o impacto foi tão violento que o motorista da L200 morreu no local, enquanto a esposa, que estava como passageira, foi socorrida em estado grave, sendo encaminhado para o Hospital Regional de Nova Andradina.

A carreta, que saiu de Paranaguá, no interior do Paraná, tinha como destino a cidade de Rondonópolis, interior de Mato Grosso, onde descarregaria o combustível.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual esteve no local, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica.

