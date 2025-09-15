Menu
Trânsito

Motorista de carro morre em grave acidente com carreta na BR-267, em Bataguassu

A mulher que estava como passageiro do veículo de passeio conseguiu ser socorrida

15 setembro 2025 - 07h50
Grave acidente aconteceu na BR-267Grave acidente aconteceu na BR-267   (Elenize Oliveira/Cenário MS)

Vilmar Ramos Carvalho, de 70 anos, morreu em razão de um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na tarde deste domingo (14), na BR-267, em Bataguassu. A passageira que estava com ele foi socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros.

A colisão entre os veículos aconteceu por volta das 15h, quando Vilmar, condutor do Toyota Etios, saía de uma área de estacionamento às margens da rodovia e realizava uma manobra para acessar a entrada de um reassentamento.

Conforme o site Cenário MS, o motorista do carreta, de 42 anos, explicou que ao perceber a aproximação do veículo, tentou frear e desviar para evitar o acidente, contudo, não foi possível.

Com o impacto, ambos os veículos saíram da pista e pararam quase dentro de uma área de mata às margens rodovia. O condutor da carreta não sofreu nenhum tipo de ferimento.

A mulher que estava no veículo de passeio conseguiu ser retirada com auxílio de populares que passavam pelo local e posteriormente, recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para a Santa Casa de Bataguassu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local atendendo a ocorrência para os trabalhos de praxe.

