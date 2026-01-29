Menu
Motorista de carro morre preso às ferragens em acidente com caminhão na MS-040

Foram encontrados drogas do tipo cocaína e haxixe no veículo da vítima

29 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 29/01/2026 às 09h13
Chevrolet Spin ficou capotado nas margens da rodoviaChevrolet Spin ficou capotado nas margens da rodovia   (Divulgação/PMR)

Rodrigo Cavalcante Araújo, de 42 anos, morreu preso às ferragens após um acidente de trânsito com um caminhão-trator, no começo da noite desta quarta-feira, dia 28, na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo.

No veículo do condutor ainda foram encontradas cerca de 7,3 quilos de cocaína e outros 2 quilos de haxixe. O caminhoneiro não sofreu ferimentos e saiu ileso do acidente.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão explicou que seguia no sentido de Santa Rita para Campo Grande, quando em determinado momento, o veículo que vinha na direção oposta, invadiu a pista contrária, provocando o acidente.

Diante do impacto, o Chevrolet Spin, conduzido por Rodrigo Cavalcante, ficou tombado nas margens da rodovia.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e realizou os levantamentos necessários e posteriormente, repassou para a Polícia Científica. O Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou na retirada do corpo da vítima, que estava preso às ferragens.

As drogas encontradas no veículo foram apreendidas e encaminhadas para a Denar.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e tráfico de drogas.

