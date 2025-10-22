Menu
Trânsito

Motorista de Corolla morre carbonizado em capotamento na BR-158, em Três Lagoas

Testemunha tentou retirar a vítima do carro, mas chamas intensas impossibilitaram aproximação

22 outubro 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Motorista morreu carbonizadoMotorista morreu carbonizado   (24H News MS)

Motorista de Toyota Corolla, ainda não identificado, morreu carbonizado em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o acidente aconteceu após uma fábrica de celulose, quando por motivos a serem apurados, o condutor perdeu o controle do veículo, capotando e saindo da pista, local onde o carro passou a pegar fogo.

Uma testemunha passava no local e ligou para o Corpo de Bombeiros, mas diante das chamas intensas, ela não conseguiu se aproximar, pois notou que o motorista ainda estava com vida, segundo o site 24H News MS.

Quando os militares chegaram, iniciaram a extinção das chamas e perceberam que o condutor havia ficado preso às ferragens e morrendo carbonizado. No veículo, só estava ele e não houve outros feridos no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

