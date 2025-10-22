Motorista de Corolla morre carbonizado em capotamento na BR-158, em Três Lagoas

Motorista de Toyota Corolla, ainda não identificado, morreu carbonizado em decorrência de um grave acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que o acidente aconteceu após uma fábrica de celulose, quando por motivos a serem apurados, o condutor perdeu o controle do veículo, capotando e saindo da pista, local onde o carro passou a pegar fogo.

Uma testemunha passava no local e ligou para o Corpo de Bombeiros, mas diante das chamas intensas, ela não conseguiu se aproximar, pois notou que o motorista ainda estava com vida, segundo o site 24H News MS.

Quando os militares chegaram, iniciaram a extinção das chamas e perceberam que o condutor havia ficado preso às ferragens e morrendo carbonizado. No veículo, só estava ele e não houve outros feridos no acidente.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

