Trânsito

Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS

Outras três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas está em estado grave

27 setembro 2025 - 08h11Luiz Vinicius
Carro ficou destruído e motorista morreu preso às ferragens

O motorista de um Volkswagen Gol, Ademilson Pereira, de 37 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (26), na MS-134, na região do distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Ele se envolveu em um acidente com um caminhão baú, que chegou a tombar com o impacto causado na batida.

Segundo informações do site Jornal da Nova, Ademilson teria invadido a pista contrária e colidido no caminhão, que seguia na pista em direção ao distrito de Nova Casa Verde. Devido à colisão, o veículo pesado chegou a tombar.

Ainda conforme o site, com a violenta batida, o motorista do Gol morreu na hora e preso as ferragens. Outros três ocupantes do veículo passeio, dois ficaram com vários ferimentos, enquanto o terceiro ficou em estado grave.

Já o motorista do caminhão e um passageiro não sofreram ferimentos graves. O atendimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Civil, Polícia Científica e a Polícia Militar Rodoviária estiveram presentes no local para os trabalhos de praxe.

