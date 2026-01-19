Motorista de picape morre após acidente com caminhão na MS-497, em Paranaíba

O motorista Glaucio Britto morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um caminhão durante o domingo, dia 18, na MS-497, em Paranaíba.

Informações apontam que o condutor retornava de um sítio de um familiar, quando aconteceu a colisão, que, aparentemente, teria sido frontal.

Segundo informações do site Paranaíba News, o motorista do caminhão não se feriu no acidente e não há relatos de outros feridos.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e realizou os levantamentos necessários. As causas do acidente serão apuradas.

O caso foi levado até o conhecimento da Polícia Civil.

