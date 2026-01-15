Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Trânsito

Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai

O corpo de Juarez Dias foi encontrado a cerca de 50 metros do ponto de impacto

15 janeiro 2026 - 17h40Luiz Vinicius

O motorista Juarez Dias, de 49 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada da última terça-feira, dia 13, na MS-156, em Amambai - a 338 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo uma Fiat Strada, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente contra uma estrutura de proteção na pista contrária.

Segundo informações, devido ao impacto, Juarez foi arremessado para fora do veículo e ficou caído as margens da rodovia.

Populares que passaram pelo local acionaram o socorro, mas quando a equipe chegou na rodovia, a vítima já não apresentava mais sinais vitais e teve o óbito declarado.

Conforme a investigação das autoridades, o corpo de Juarez foi encontrado a cerca de 50 metros do ponto de impacto do veículo com a estrutura de proteção.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Amarildo fez post nas redes sociais um dia antes da morte
Trânsito
Premonição? Motorista que morreu em Paranaíba fez post sobre velório um dia antes
Celta ficou completamente destruído
Trânsito
Motorista morre prensado após acidente com carreta na BR-158, em Paranaíba
Ciclista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Trânsito
Ciclista atinge carro que entrava em estacionamento e fica ferida em Nova Andradina
Polícia Militar de Trânsito esteve no local
Trânsito
Motociclista é socorrido inconsciente após cair em rua do Coronel Antonino
Van atingiu uma árvore
Trânsito
Van conduzida por adolescente acerta árvore e 11 morrem na fronteira entre MS e Bolívia
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Acidente deixou estragos na rotatória
Trânsito
VÍDEO: Motorista destrói semáforo em acidente em rotatória de Campo Grande
Os três mortos do grave acidente na MS-240
Trânsito
Sobe para três o número de mortos em razão do acidente na MS-240, em Inocência
Logan furou o sinal vermelho
Trânsito
VÍDEO: Câmera mostra motorista furando sinal e provocando acidente na Av. Ernesto Geisel
Motociclista ficou destruída pelo local
Trânsito
Motociclista morre em acidente com caminhonete em cruzamento de Ponta Porã

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste