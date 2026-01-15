Motorista é arremessado de carro em acidente e morre na MS-158, em Amambai

O motorista Juarez Dias, de 49 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito na madrugada da última terça-feira, dia 13, na MS-156, em Amambai - a 338 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava conduzindo uma Fiat Strada, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle em uma curva e colidiu violentamente contra uma estrutura de proteção na pista contrária.

Segundo informações, devido ao impacto, Juarez foi arremessado para fora do veículo e ficou caído as margens da rodovia.

Populares que passaram pelo local acionaram o socorro, mas quando a equipe chegou na rodovia, a vítima já não apresentava mais sinais vitais e teve o óbito declarado.

Conforme a investigação das autoridades, o corpo de Juarez foi encontrado a cerca de 50 metros do ponto de impacto do veículo com a estrutura de proteção.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

