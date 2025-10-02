Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motorista é ejetado de veículo e morre em acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Fernando Ferreira dos Santos perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra um guard rail

02 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 02/10/2025 às 07h11
Veículo ficou bastante destruídoVeículo ficou bastante destruído   (Da Hora Bataguassu)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Motorista de um Volkswagen Gol, identificado como Fernando Ferreira dos Santos, de 45 anos, morreu durante a quarta-feira (1°), em decorrência de um grave acidente de trânsito, na MS-040, em Santa Rita do Pardo.

Informações apontam que o condutor perdeu o controle do veículo por motivos ainda a serem apurados, saiu da pista e colidiu contra um guard rail.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, Fernando foi arremessado para fora do veículo com o impacto da batida e não resistiu aos graves ferimentos ocasionados.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, quando os militares chegaram pelo local, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

O local ficou a caráter da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Travinha faleceu no hospital
Trânsito
Ciclista de 86 anos morre após acidente com moto na MS-141, em Ivinhema
Motociclista parou embaixo da carreta
Trânsito
Motociclista sofre fratura exposta ao bater em carreta estacionada em Corumbá
Motocicleta ficou destruída no acidente
Trânsito
Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Chapadão do Sul
Pedestre foi atingido pelo coletivo
Trânsito
JD1TV: Pedestre fica em estado grave ao ser atropelado por ônibus na Capital
Carros ficaram com a frente destruída
Trânsito
Colisão entre veículos deixa uma pessoa em estado grave em Miranda
Carro ficou destruído e motorista morreu preso às ferragens
Trânsito
Motorista de Gol morre preso às ferragens após colisão com caminhão em MS
Veículo que Max Moura estava ficou destruído
Trânsito
JD1TV: 'Livramento, nasci de novo', diz cantor atingido por caminhão em engavetamento na Capital
O veículo de transporte retornava com pacientes da capital sul-mato-grossense
Trânsito
Pedestre morre atropelado por ônibus ao tentar atravessar via de Chapadão do Sul
Ciclista morreu no local
Trânsito
Ciclista morre após acidente com motociclista na MS-010, em Campo Grande
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul