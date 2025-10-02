Motorista é ejetado de veículo e morre em acidente na MS-040, em Santa Rita do Pardo

Motorista de um Volkswagen Gol, identificado como Fernando Ferreira dos Santos, de 45 anos, morreu durante a quarta-feira (1°), em decorrência de um grave acidente de trânsito, na MS-040, em Santa Rita do Pardo.

Informações apontam que o condutor perdeu o controle do veículo por motivos ainda a serem apurados, saiu da pista e colidiu contra um guard rail.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, Fernando foi arremessado para fora do veículo com o impacto da batida e não resistiu aos graves ferimentos ocasionados.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, quando os militares chegaram pelo local, a vítima não apresentava mais sinais vitais.

O local ficou a caráter da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica para os procedimentos de praxe.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também