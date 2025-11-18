Motorista escapa de tragédia ao colidir caminhonete em vaca na BR-060, em Nioaque

Motorista, que não teve a identificação revelada, passou por um enorme susto na noite desta segunda-feira, dia 17, ao colidir a caminhonete que conduzia contra uma vaca solta na pista da BR-060, entre Nioaque e Sidrolândia.
Com a colisão, a frente do veículo, possivelmente uma Toyota Hilux, ficou completamente destruída. Apesar do estrago, o condutor não ficou ferido e o animal não teria sobrevivido.
A Polícia Militar esteve no local e, posteriormente, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) assumiu a ocorrência para dar prosseguimento nos trabalhos de praxe.
O local em que aconteceu o acidente é conhecido pela presença de animais soltos na pista. A vaca de 300 quilos é mais um dos episódios recentes.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Trânsito
Pastor comprou moto um dia antes de morrer em acidente em Aquidauana
Trânsito
Pastor morre após colidir moto em dois veículos em Aquidauana
Polícia
VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi
Trânsito
Motociclista é socorrido desacordado após bater em caminhonete estacionada em Guia Lopes
Trânsito
Membro de Moto Grupo de Chapadão morre em grave acidente na MS-306, em Cassilândia
Trânsito
Idoso morre durante capotamento de picape na MS-276, em Dourados
Trânsito
Bêbado, motorista provoca acidente e capota carro na Avenida Afonso Pena
Trânsito
Motociclista morre após acidente em avenida do São Conrado
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Trânsito