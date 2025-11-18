Motorista escapa de tragédia ao colidir caminhonete em vaca na BR-060, em Nioaque

Motorista, que não teve a identificação revelada, passou por um enorme susto na noite desta segunda-feira, dia 17, ao colidir a caminhonete que conduzia contra uma vaca solta na pista da BR-060, entre Nioaque e Sidrolândia.

Com a colisão, a frente do veículo, possivelmente uma Toyota Hilux, ficou completamente destruída. Apesar do estrago, o condutor não ficou ferido e o animal não teria sobrevivido.

A Polícia Militar esteve no local e, posteriormente, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) assumiu a ocorrência para dar prosseguimento nos trabalhos de praxe.

O local em que aconteceu o acidente é conhecido pela presença de animais soltos na pista. A vaca de 300 quilos é mais um dos episódios recentes.

