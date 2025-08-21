Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS

Motorista de caminhão, ainda não identificado, morreu após capotar o veículo que conduzia durante a manhã desta quinta-feira (21), na MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro.

Conforme o site Veja Folha, o caminhoneiro perdeu o controle de direção e saiu da pista, capotando ao cair em uma ribanceira. Por conta da dinâmica do acidente, ele foi jogado para fora da cabine do veículo.

A carga de ração ficou espalhada pelo local, enquanto o caminhão ficou completamente destruído. Equipes da Polícia Militar de Rio Negro foram acionadas para atender o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário