quinta, 21 de agosto de 2025
Trânsito

Motorista morre ao ser jogado para fora de caminhão durante capotamento em MS

Após perder o controle de direção, ele caiu em uma ribanceira

21 agosto 2025 - 16h24
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (reprodução/Veja Folha)

Motorista de caminhão, ainda não identificado, morreu após capotar o veículo que conduzia durante a manhã desta quinta-feira (21), na MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro.

Conforme o site Veja Folha, o caminhoneiro perdeu o controle de direção e saiu da pista, capotando ao cair em uma ribanceira. Por conta da dinâmica do acidente, ele foi jogado para fora da cabine do veículo.

A carga de ração ficou espalhada pelo local, enquanto o caminhão ficou completamente destruído. Equipes da Polícia Militar de Rio Negro foram acionadas para atender o caso.

