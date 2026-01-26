Menu
Motorista morre e carro fica em pedaços após acidente com carreta em Camapuã

Condutor perdeu controle na chuva e rodou na pista antes de atingir outro veículo

26 janeiro 2026 - 07h50
Carro ficou destruído na pistaCarro ficou destruído na pista   (Navega MS)

Motorista de um Hyundai i30, identificado como Everton Campos Jardim, de 35 anos, morreu durante após colidir violentamente contra uma carreta na BR-060, em Camapuã, durante a noite deste domingo, dia 25.

A versão inicial aponta que o motorista do veículo de passeio rodou na pista, em decorrência da forte chuva, e após perder o controle do carro, bateu frontalmente na carreta.

Devido ao impacto, o Hyundai i30 ficou completamente destruído e em pedaços, que ficaram espalhados pela pista. O condutor morreu antes mesmo da chegada do socorro por parte do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), conforme o site Navega MS.

Já o caminhoneiro não teria sofrido nenhum tipo de ferimento.

A área foi isolada para atendimento da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da Polícia Científica.

