Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Trânsito

Motorista morre e passageira fica em estado grave em acidente em Nova Andradina

Ford Fiesta atingiu a frente do caminhão que estava devidamente estacionado

16 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius     atualizado em 16/10/2025 às 07h10
Motorista morreu antes da chegada do socorroMotorista morreu antes da chegada do socorro   (Jornal da Nova)

Homem, que não teve a identificação revelada, morreu após bater o veículo que conduzia, um Ford Fiesta, em um caminhão estacionado, na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, na rua Joaquim Rosa, no bairro Santa Terezinha, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que ficou ferida e foi socorrida em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, o condutor seguia pela rua São Vicente de Paulo, quando por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com o caminhão estacionado.

Devido ao impacto, o condutor morreu ainda no local, antes mesmo da chegada dos socorristas. Já a passageira, que estava no banco da frente, sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve no local dos fatos e fez os primeiros levantamentos, isolando a área posteriormente para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carreta tombou durante tentativa de ultrapassagem
Trânsito
Tombamento de carreta provoca congestionamento entre Aquidauana e Campo Grande
Menina tinha forte apego com o tio
Trânsito
A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá
Carro foi encontrado capotado nas margens da rodovia
Trânsito
Motorista capota carro em acidente e morre a caminho do hospital em Dourados
Imagem ilustrativa
Trânsito
Idosa morre após ser atropelada no Jardim Noroeste; motociclista fugiu do local
Jardineiro morreu instantes depois do acidente
Trânsito
Jardineiro morre após acidente entre motos em via de Bela Vista
Familiares estiveram no local
Trânsito
Motociclista perde controle, cai na MS-473 e morre em Nova Andradina
Caso aconteceu na última quinta-feira, dia 9
Trânsito
Indígena de 22 anos morre atropelada por carreta na BR-163, em Itaquiraí
Vigia foi atingido por um caminhão na rodovia
Trânsito
Vigia tenta atravessar rodovia, hesita e morre atropelado por caminhão na MS-156
Motorista derrubou o poste e travou a pista da avenida
Trânsito
JD1TV: Testando carro do amigo, motorista destrói Jetta e poste na Av. Mato Grosso
Carga ficou espalhada na pista
Trânsito
JD1TV: Motorista flagra caminhão 'ziguezagueando' e tombando na BR-262, em Miranda

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll