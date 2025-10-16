Motorista morre e passageira fica em estado grave em acidente em Nova Andradina

Homem, que não teve a identificação revelada, morreu após bater o veículo que conduzia, um Ford Fiesta, em um caminhão estacionado, na noite desta quarta-feira, dia 15 de outubro, na rua Joaquim Rosa, no bairro Santa Terezinha, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que ficou ferida e foi socorrida em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada para atendimento médico no Hospital Regional.

Segundo informações do portal Jornal da Nova, o condutor seguia pela rua São Vicente de Paulo, quando por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com o caminhão estacionado.

Devido ao impacto, o condutor morreu ainda no local, antes mesmo da chegada dos socorristas. Já a passageira, que estava no banco da frente, sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve no local dos fatos e fez os primeiros levantamentos, isolando a área posteriormente para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também