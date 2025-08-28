Motorista morre em acidente com carreta na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru

Um motorista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (28), na MS-295, entre Iguatemi e Tacuru.

Conforme as informações iniciais, a colisão entre um carro de passeio com placas paraguaias e uma carreta aconteceu por volta das 4h35 de hoje. Por conta da dinâmica, os dois veículos foram jogados para o acostamento.

O carro acabou pegando fogo às margens da rodovia e, segundo o Notícias de Crepúsculo, uma pessoa perdeu a vida.

O Corpo de Bombeiros de Amambai foi chamado para atender uma ocorrência junto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil.

