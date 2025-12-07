Motorista morre em colisão frontal com carreta na MS-295, em Tacuru

Matheus Oliveira da Silva, de 29 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito ocasionado na manhã deste sábado, dia 6, na MS-295, na cidade de Tacuru, após colidir o Renault Sandero contra uma carreta.

O rapaz seguia no sentido de Iguatemi para Tacuru, quando por motivos a serem apurados, teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma Scania R500, conduzido por um caminhoneiro, de 42 anos, que nada sofreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caminhoneiro relatou que não teve tempo hábil de desviar ou conseguir frear para evitar a colisão.

Ainda conforme o registro, Matheus Oliveira teria falecido minutos após o acidente, não tendo tempo de ser socorrido. O carro também ficou bastante destruído devido ao impacto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da vítima, preso às ferragens. Estiveram também no local a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

